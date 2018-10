81-Jährige prallt gegen Pkw und überschlägt sich mit Auto

Die Seniorin fuhr in Mahlsdorf in den Gegenverkehr und überschlug sich dabei. Die Frau wurde schwer verletzt.

Berlin. Am frühen Montagmorgen ist eine 81-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Mahlsdorf schwer verletzt worden.

Die Seniorin war mit ihrem Honda gegen 6.45 Uhr in der Mahlsdorfer Straße unterwegs und geriet plötzlich in den Gegenverkehr. Dabei prallte sie gegen einen an der roten Ampel stehenden Darcia, in dem eine 49-Jährige saß. Der Honda überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen. Passanten befreiten die Fahrerin aus dem Auto.

Rettungskräfte brachten die verletzte Frau anschließend in ein Krankenhaus.

