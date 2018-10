Bier-Laster fährt in Baustellenfahrzeuge: A9 gesperrt

Potsdam/Niemegk. Ein Lastwagen mit Bier ist auf der Autobahn 9 in Höhe der Anschlussstelle Niemegk in einen Schilderwagen und mehrere Baustellenfahrzeuge gefahren. Dabei wurden am Montag ein Mensch schwer, ein weiterer leicht verletzt, wie die Polizei in Potsdam mitteilte.

Bierflaschen und -kästen, die der Lastwagen geladen hatte, landeten auf der Autobahn in Richtung Leipzig. Die Strecke wurde gesperrt für die Bergungs- und Aufräumarbeiten. Diese sollten nach ersten Erkenntnissen bis Mitternacht andauern, sagte ein Polizeisprecher.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall im Bereich einer Tagesbaustelle kam, war zunächst unklar. Auch weitere Details konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

( dpa )