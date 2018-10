Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag, 22. Oktober, in Berlin

Wohnung in Hochhaus brennt: In der Baikalstraße in Friedrichsfelde (Lichtenberg) hat am Sonntagabend ab 21:30 Uhr eine ca. 25 qm große Wohnung im 14. Stock eines 19-geschossigen Hochhauses gebrannt. Bis zu 75 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren insgesamt fünf Stunden im Einsatz. Drei Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Ein Mann musste vor Ort reanimiert werden und wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch.

Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall in Mitte verletzt: Zwei Fußgängerinnen im Alter von 21 und 22 Jahren wurden beim Überqueren der Alexanderstraße (Mitte) in Höhe der Berhard-Weiß-Straße von einem Auto erfasst. Der Unfall ereignete sich um 21:15 Uhr. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige musste nur ambulant behandelt werden.

Verkehr

S2: Von 9 bis 15 Uhr kein Zugverkehr zw. Blankenburg und Karow. Zw. Pankow-Heinersdorf und Karow besteht ein Busersatzverkehr.

Tram M13, M12: Ab 4.30 Uhr bis 19. November veränderte Strecken, Buslinie 156 auf anderer Route ab Hamburger Platz.

Staustellen

Baumschulenweg: Am Vormittag beginnen auf der Köpenicker Landstraße Straßenbauarbeiten. Bis Anfang Dezember steht zw. Baumschulenstraße und Minna-Todenhagen-Str. in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das Abbiegen in die Baumschulenstraße ist nicht möglich. Es ist auch nicht möglich aus der Baumschulenstr. in die Köpenicker Landstr. stadtauswärts abzubiegen. Insbesondere im Berufsverkehr ist mit Stau zu rechnen. Wenn möglich, umfahren Sie diesen Bereich weiträumig.

Friedrichshain: Neue Bauphase bei den Gleisbauarbeiten auf der Eldenaer Str., ab 7 Uhr regelt eine Baustellenampel in Höhe Paul-Junius-Straße den Verkehr.

Wedding: Auf der Fennstraße werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Richtung Müllerstraße steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Schöneberg: Am Vormittag beginnen auf der Yorckstraße Bauarbeiten. Richtung Gneisenaustraße steht in Höhe Yorckbrücken für ca. zwei Wochen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Reinickendorf: Auf dem Kurt-Schumacher-Damm beginnen am Morgen Fahrbahninstandsetzungsarbeiten. Bis Mitte November steht in Richtung Ollenhauerstraße nur ein Fahrstreifen zwischen Kapweg und Scharnweberstraße zur Verfügung.

Wetter

Der Himmel ist bei uns zunächst stark bewölkt, und zeitweise fällt Regen. Später wird es dann aber langsam freundlicher. 11 bis 13 Grad werden erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest. Nachts sinken die Temperaturen auf 7 bis 5 Grad. Der Dienstag beginnt mit dichten Wolken, und gebietsweise fällt Regen. Später gibt es immer wieder Schauer, aber auch die Sonne kommt mal zum Vorschein. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 11 Grad. Es treten starke bis stürmische Böen auf.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( seg )