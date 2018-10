Mercedes rast mit 132 km/h durch die Stadt

Mehr als 1000 Euro Bußgeld, drei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot: Blitzer überführt Raser in Lichterfelde.

Berlin. Ein Blitzer in Lichterfelde wurde in der vergangenen Nacht zwei Rasern zum Verhängnis. Mit 102 Stundenkilometern wurde zunächst ein VW in der Goerzallee geblitzt. Gegen 19.20 Uhr überführte er einen Mercedes, der mit 132 km/h durch die Stadt raste. Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 50 km/h.

Den VW-Fahrer erwarten zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von mindestens 200. Euro. Der Mercedes-Fahrer muss für ein Vierteljahr seinen Führerschein abgeben. Außerdem erhält er drei Punkte und muss mit einem Bußgeld von mindestens 1360 Euro rechnen, wie die Polizei mitteilte.

Erst am Donnerstag war der Autobahnpolizei in Charlottenburg-Nord ein Skoda-Fahrer auf der A100 ins Netz gegangen. Der Mann brauste statt der erlaubten 80 km/h mit 138 Sachen über den Asphalt. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

