Profi-Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Dreist und dumm: Die Diebe waren auf Raubzug in Treptow und flüchteten sich in eine Hecke. Polizisten konnten sie schnappen.

Berlin. Dank aufmerksamer Bewohner und schnell eingreifender Polizisten konnten in der Nacht zu Sonntag zwei Profi-Fahrraddiebe in Treptow gestellt werden. Anwohner hatten die Polizei in die Hans-Thoma-Straße gerufen und den Diebstahl von Fahrrädern gemeldet. Sie konnten die beiden Täter sehr gut beschreiben. Die Polizisten suchten die nähere Umgebung ab. In Richtung der Straße "Am Treptower Park" sprangen ihnen auf einmal aus einer Hecke, versteckt zwischen einer Häuserwand und einem Zaun, zwei Personen entgegen. Die beiden Männer konnten überwältigt und festgenommen werden.

Wie unser Polizeireporter berichtet, hatten die Diebe den gesamten Straßenzug abgegrast und hochwertige Fahrräder für sich ausgewählt. Die Polizisten am Ort teilten mit, dass dieses Vorgehen Methode hat. Diebe stellen mehrere Fahrräder bereit und diese werden dann von anderen Personen ggf. mit einem Transporter abgeholt. Während die Männer gefesselt auf dem Boden lagen, hätten sie sich über zu feste Handschellen und über die Kälte des Bodens beschwert.

Das Diebesgut wird sichergestellt.

Foto: Morris Pudwell

Die Polizisten konnten mehr als fünf Fahrräder sicherstellen, darunter zwei hochwertige E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei beschlagnahmte das Diebesgut und wird es, wenn die Betroffenen den Diebstahl melden, den Besitzern zurückführen.

