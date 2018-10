Die Brandbekämpfer beim Einsatz in der Müllerstraße in Wedding.

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag, 21. Oktober, in Berlin

Berlin. Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt: In der Nacht wurden Einsatzkräfte des Abschnitts 65 in die Hans-Thoma-Straße in Treptow gerufen. Anwohner meldeten den Diebstahl von Fahrrädern. Sie konnten zwei Täter sehr gut beschreiben. Die Beamten machten sich auf die Suche. Aus einer Hecke, versteckt zwischen einer Häuserwand und einem Zaun, sprangen ihnen auf einmal zwei Personen entgegen. Sie konnten überwältigt und festgenommen werden. Wie unser Polizeireporter berichtet, hatte die Diebe den ganzen Straßenzug abgegrast und besonders hochwertige Räder ausgesucht. Mehr als fünf Fahrräder konnten sichergestellt werden, darunter zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei beschlagnahmte das Diebesgut.

Die Fahrraddiebe nach der Festnahme in der Hans-Thoma-Straße.

Foto: Morris Pudwell

Mutmaßliche Brandstiftung in Wedding: In der Müllerstraße in Wedding kam es in der Nacht zu einem Feuer in einem Keller. Dort brannten mehrere Reifen. Zwei Personen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie unser Polizeireporter berichtet. Unweit der Brandstelle standen dann etwa zehn Minuten später zwei Mülltonnen in Flammen. Hierbei wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein Feuerwehrmann trägt einen verbrannten Reifen nach draußen.

Foto: Thomas Peise

Auseinandersetzung am Gleis: Auf dem U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße in Mitte kam es in der Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der zwei Personen verletzt wurden. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei rückte mit etwa zehn Beamten an und die Feuerwehr mit zwei Rettungswagen, berichtet unser Polizeireporter.

Polizisten versuchen die Lage am Gleis zu klären.

Foto: Thomas Peise

Verkehrsmeldungen

Baustelle

Charlottenburg: Zwischen 7 Uhr und 17 Uhr ist die Wilmersdorfer Straße in beiden Richtungen zwischen Bismarckstraße und Spielhagenstraße für einen Kraneinsatz gesperrt.

Wetter

Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Es soll bis zum Abend trocken bleiben. Die Temperaturen sind der Jahreszeit entsprechend, es werden Höchstwerte um 14 Grad erwartet. Die Aussichten für die neue Woche: Regen möglich, etwas kühler.

