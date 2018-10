Auf dem Weg zur Arbeit: Polizist nimmt Räuber fest

Berlin. „Ein Polizist ist immer im Dienst.“ Diese Aussage untermauerte ein Polizeibeamter am frühen Sonnabendmorgen tatkräftig mit einer Festnahme. Noch bevor der Polizist seinen Dienst angetreten hatte, nahm er einen Räuber fest. Ort des Geschehens war der U-Bahnhof Amrumer Straße in Wedding. Der 32-jährige Polizeiobermeister (POM) war gegen 5.30 Uhr in Uniform auf dem Weg zum Dienst. Auf dem U-Bahnhof Amrumer Straße lief er in Richtung seiner Dienststelle, dem Polizeiabschnitt 35, als er plötzlich Schreie hörte.

Dann sah er einen Mann, der aus dem gerade in den Bahnhof eingefahrenen Zug sprang und davonrannte. Während der Mann flüchtete, rief eine Frau laut um Hilfe und gab an, dass ihr der Mann genau in dem Moment das Handy entrissen hatte. Der Polizist nahm sofort die Verfolgung auf. Auf der Treppe zum Ausgang Föhrer Straße rief der Beamte mehreren Passanten zu, dass es sich bei dem Flüchtenden um einen Räuber handelt.

Drei Passanten reagierten sofort und hielten den Täter gemeinsam fest. Dieser wehrte sich heftig, wollte sich losreißen und schlug einem Helfer die Brille vom Kopf. Schließlich konnte der Polizist den Mann zu Boden bringen. Noch am Boden schlug und trat der Festgenommene um sich, aber mit der Hilfe eines Passanten konnten dem 18-Jährigen Handfesseln angelegt werden. Das Mobiltelefon hatte er auf der Flucht in die Gleise geworfen. Die Frau erhielt es zurück. Ob die Festnahme außerhalb der Dienstzeit als Überstunden angerechnet werden, ist unklar.

