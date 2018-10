Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend, 20.10., in Berlin

Berlin. 16-Jähriger verursacht betrunken Autounfall: Fünf Minderjährige sind in der Nacht auf dem Gosener Damm in Müggelheim mit einem PKW verunglückt. Erst prallten sie gegen eine Laterne und landeten dann in einem Gebüsch. Die fünf versuchten zu flüchten, konnten aber kurze Zeit später festgenommen werden. Der Fahrer des PKW ist nach ersten Angaben 16 Jahre alt. Alle Insassen des Pkw waren betrunken, drei von ihnen kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, wie unser Polizeireporter berichtet.

Das verunglückte Auto am Gosener Damm.

Foto: Thomas Peise

Brennendes Auto in Neukölln: In der Kopfstraße in Neukölln brannte in der Nacht ein PKW. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Ein Feuerwehrmann beim Löschen.

Foto: Thomas Peise

Fußgänger in Treptow angefahren: Auf der Puschkinallee in Treptow ist am Abend ein Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst worden. Die Person erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen

Der markierte Unfallort auf der Puschkinallee

Foto: Thomas Peise

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Baustelle

Charlottenburg: In der Zeit von 9.30 Uhr bis ca. 18 Uhr ist die Joachimsthaler Straße Richtung Hardenbergplatz ab Kantstraße für eine Kundgebung gesperrt.

Mitte: In der Zeit von 13 bis 20 Uhr kann es aufgrund einer Demonstration im Bereich Alexanderplatz, Spandauer Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Glinkastraße, Behrenstraße und Ebertstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Westend bis Tiergarten: Zwischen 10.30 und 16.30 Uhr kommt es wegen einer Demonstration zu Behinderungen im Bereich Ulmenallee, Eschen­allee, Spandauer Damm, Otto-Suhr- Allee, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße und Paul-Löbe- Allee.

Gesundbrunnen: Die Soldiner Straße Richtung Provinzstraße/Drontheimer Straße ist zwischen Prinzenallee und Stockholmer Straße gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember.

Wetter

Nach einem nebligen Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte erreichen Temperaturen um 14 Grad. Seite 28

