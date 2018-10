Das geschah in der Nacht zu Freitag, 19. Oktober, in Berlin

Einbruch in einer Tankstelle an der Ahrensfelder Chaussee.

Überfall auf Wettbüro: Mit einem Hammer hat ein Mann ein Wettbüro in Tempelhof überfallen. Der Maskierte bedrohte den 20 Jahre alten Angestellten und forderte ihn auf, die Einnahmen herauszugeben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend konnte er mit seiner Beute am Donnerstagabend unerkannt aus dem Laden am Tempelhofer Damm fliehen. Bei der Flucht sei er mit einem Kunden zusammengestoßen und habe seinen Hammer verloren. Die Polizei nutzt die Tatwaffe und Videoaufnahmen von dem Vorfall nun für ihre Ermittlungen.

Messerstiche in Reinickendorf: Gegen 4.30 Uhr kam es im Dannenwalder Weg 160 im Märkischen Viertel in Reinickendorf zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt, wie unser Polizeireporter berichtet. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei mehrere Personen verletzt worden. Offenbar hat sich der Angreifer auch selbst Stichwunden zugefügt. In der Wohnung soll sich auch ein Kind befunden haben. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Ein Polizist betritt das Haus im Dannenwalder Weg.

Einbruch in Tankstelle in Hohenschönhausen: An der Ahrensfelder Chaussee in Hohenschönhausen kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Blitzeinbruch in eine Tankstelle, dabei wurde eine Nebelanlage ausgelöst. Die Täter stahlen Zigaretten und hinterließen Chaos im Verkaufsraum, sie konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Chaos hinterm Tresen der Tankstelle.

Imbissbrand in Treptow: Nachdem vor einigen Monaten erst ein Imbiss vollständig am Bahnhof Treptower Park abbrannte, stand nun der hintere Teil eines Imbisswagens in Flammen, berichtet unser Polizeireporter. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu dem Anhänger und beseitigten Glutnester. Offenbar brannte es an einem Reifen zuerst. Es wird Brandstiftung vermutet.

Die Feuerwehr löscht den Brand im Imbisswagen.

Zur Fahndung ausgeschriebener Mann verursacht Unfall: Ein zur Fahndung ausgeschriebener Autofahrer hat in Westend unter Drogen einen schweren Verkehrsunfall mit einer Verletzten verursacht. Der 26-Jährige missachtete auf der Kreuzung zwischen Masurenallee und Messedamm die Vorfahrtsregeln und kollidierte mit dem Wagen einer 59-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto der Frau wurde demnach am Donnerstagabend gegen eine Ampel geschleudert und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die Autofahrerin kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Eine Überprüfung des 26 Jahre alten Fahrers ergab nach Polizeiangaben, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war, weil ihm der Führerschein entzogen werden sollte. Außerdem habe bei ihm ein freiwilliger Drogenschnelltest angeschlagen.

