Mann bedroht Mitfahrenden in der U8 mit Messer

Mitte. Am Mittwochmorgen hat ein 55-Jähriger in der U8 in Richtung Wittenau ein Messer aus seiner Tasche gezogen und einen Mitfahrenden bedroht. Kurz vor dem U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße stach er laut Polizei mit dem Messer ziellos in die Luft und soll dabei unverständliche Worte gerufen haben.

Als ein weiterer Fahrgast den 55-Jährigen ansprach, machte der Mann Stichbewegungen in Richtung des 41 Jahre alten Mitfahrers und schrie ihn an. Daraufhin zog der 41-Jährige die Notbremse der U-Bahn. Der Zug kam im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße zum Stehen.

Bis zum Eintreffen der Polizei hielten Security-Mitarbeiter den 55-Jährigen fest. Die alarmierten Polizisten beschlagnahmten das Messer und durchsuchten den Mann. Der 55-Jährige wurde entlassen, die weiteren Ermittlungen laufen.

Mehr Polizeiberichte:

Schläger verletzt Anwohner und bricht Polizisten die Nase

Mann bemerkt Einbrecher und verfolgt ihn - der zieht Messer

17-Jähriger bedroht Reisende und Wachmänner mit Messer

( bm )