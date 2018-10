Hinweise an die Polizei Mann in Tegel tot aufgefunden - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Das Landeskriminalamt in Berlin bittet anhand von Bildern um Mithilfe bei der Identifizierung eines verstorbenen Mannes, der im Juli in der Ernststraße in Tegel im Bahnbereich tot aufgefunden wurde.

Der Unbekannte, der auf 55 bis 75 Jahre geschätzt wird, wurde am Dienstag, den 24. Juli 2018 gegen 10 Uhr unter der Schneckenbrücke entdeckt. Vermutlich war er dort von der Brücke gestürzt. Seitdem gibt es keinerlei Hinweise zur Person, auch eine Vermisstenanzeige wurde bislang nicht erstattet.

Wie die Polizei mitteilte, führte der Mann einen Einkaufszettel bei sich, auf dem “Streu, Milch und Waschmittel” stand. Die Ermittler gehen aufgrund dessen davon aus, dass er eine Wohnung bewohnte. Einen Schlüssel trug er allerdings nicht bei sich.

Fehlendes Fingerglied

Foto: Polizei Berlin

Weitere Merkmale zum Verstorbenen:

55 bis 75 Jahre alt

173 cm groß

90 Kilo schwer

graues, längeres Haar, vorne gelichtet

Vollbart

Tattoo am rechten Unterarm: Anker mit einer Sonne

fehlendes Fingerglied am linken Ringfinger

Bekleidung:

Jeans „Levis 501“ mit schwarzem Ledergürtel von „Harley Davidson“

rot/blau kariertes, langärmeliges Baumwollhemd in Größe L von C&A

schwarze Weste in Größe M von Engelbert und Strauss

schwarze Sportschuhe der Marke Adidas in der Größe 43 1/3, mit weiß-beiger Sohle

Tattoo des unbekannten Toten

Foto: Polizei Berlin

Die Ermittler der Vermisstenstelle fragen:

Wer kennt den abgebildeten toten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

