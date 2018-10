Fotofahndung - Polizei sucht vermissten Mann

Der Gesuchte wurde zum letzten Mal an der Pablo-Picasso-Straße gesehen. Der 31-Jährige ist dement und orientierungslos.

Berlin. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der seit dem 13. Oktober 2018 aus Neu-Hohenschönhausen vermisst wird. Der 31 Jahre alte Ihor Matsuliak wurde zum letzten Mal kurz nach Mitternacht an der Pablo-Picasso-Straße gesehen und kehrte bislang nicht in seine Wohnung in Berlin-Buch zurück.

Nach Angaben seines Vaters soll der 31-Jährige dement und orientierungslos sein. Sein geistiges Niveau soll dem eines Zehnjährigen entsprechen. Er sei lediglich der ukrainischen Sprache mächtig.

Ihor Matsuliak wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 bis 175 cm groß

- schlanke Gestalt

- blaue Augen und kurze dunkle Haare

- er hat Narben an der rechten Kopfhälfte und am Hals

- er war bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarz-roten Trainingsjacke, schwarzen Sportschuhen und schwarzem Basecap

- er soll einen künstlichen Darmausgang haben und über einen dementsprechenden Beutel verfügen

Die Polizei fragt:

- Wer hat Herrn Matsuliak seit dem 13.10.2018 gesehen oder zu ihm Kontakt gehabt?

- Wer kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen?

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei der Direktion 1 unter der Rufnummer (030) 4664-173319 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

