In der S-Bahn hat ein 18-Jähriger einen Mann mit einem Messer gestochen (Symbolfoto)

Zwischen Hauptbahnhof und Friedrichstraße ist es am Dienstagabend in einem Zugabteil zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen.

Auseinandersetzung Messerattacke: 18-Jähriger greift Mann in S-Bahn an

Berlin. Messerangriff in Berliner S-Bahn. Am Dienstagabend lieferten sich zwei Männer während des Zugverkehrs in Mitte eine Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer zum Einsatz kam. Eine Person wurde verletzt.

Ein 18-Jähriger, der gegen 22.30 Uhr in einem S-Bahnzug auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Friedrichstraße eine Zigarette geraucht hatte, wurde von einem Mitreisenden auf die Kippe angesprochen. Wie die Bundespolizei Berlin mitteilte, kam es anschließend zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden, die kurze Zeit später eskalierte.

Der Raucher zückte ein Springmesser und stach dem 31-Jährigen in den Oberschenkel. Mit Hilfe von Zeugen überwältigte der Verletzte den alkoholisierten Angreifer aus Spandau. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Das Opfer aus Pankow erlitt eine Stichverletzung am Bein und wurde stationär in einem Krankenhaus behandelt.

