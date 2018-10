Unfall in Kreuzberg: Am Dienstagabend überschlug sich ein Pkw in der Gneisenaustraße.

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch, 17. Oktober, in Berlin

Berlin. 18-Jähriger überschlägt sich mit Auto - ein Verletzter: Nach einem missglückten Ausweichmanöver hat sich ein 18-Jähriger in Kreuzberg mit seinem Wagen überschlagen, sein 20 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. Eine 54 Jahre alte Renault-Fahrerin sei am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr vom rechten Fahrbahnrand auf die Gneisenaustraße gefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Nach ersten Ermittlungen habe sie dabei nicht auf den Verkehr geachtet. Ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer versuchte, mit seinem Auto der Frau auszuweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 18-Jährigen, der links neben ihm fuhr. Der Beifahrer, der eine Schnittverletzung an der Hand erlitt, wurde noch vor Ort behandelt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Raubüberfall auf Discounter - mann wird leicht verletzt: Ein Räuber hat bei einem Discounter-Überfall in Niederschöneweide einen 36 Jahre alten Kassierer angegriffen und verletzt. Der Unbekannte soll dem Mitarbeiter des Geschäfts in der Schnellerstraße am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr Reizgas ins Gesicht gesprüht und Geld aus der Kasse genommen haben. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Demnach konnte der Täter mit seiner Beute unerkannt fliehen. Der 36-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt - zwei Männer festgenommen: Eine vierköpfige Gruppe mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist in Marzahn auf frischer Tat ertappt worden – ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger wurden festgenommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte das Quartett in der Nacht zu Mittwoch einen abgestellten Zug am S-Bahnhof Ahrensfelde auf einer Fläche von rund 16 Quadratmetern besprüht. Zwei der vier jungen Männer konnten entkommen.

Verkehrsmeldungen

Rahnsdorf: Für eine Mahnwache ist die Kreuzung Fürstenwalder Allee/Fahlenbergstraße von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr blockiert.

Französisch-Buchholz: Bis Mitte Dezember wird die Hauptstraße stadteinwärts wegen einer Baustelle gesperrt. Betroffen ist der Bereich zw. Triftstraße/Bucher Straße und Mühlenstraße. Eine Umleitung für motorisierte Verkehrsteilnehmer ist ausgeschildert. Fahrradfahrer bitte bis zur Baustelle vorfahren und sie zu Fuß passieren.

Marzahn: Auf der Allee der Kosmonauten startet eine neue Baustelle. Je Richtung steht in Höhe der Kreuzung Helios-/Vierlandenstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Friedrichshain: Ab ca. 17 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstr., Warschauer Str., Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Weißensee: An der Kreuzung Prenzlauer Promenade/Langhansstraße erneuert die BVG die Straßenbahngleise. Auf der Prenzlauer Promenade stadtauswärts steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Langhansstraße ist in beiden Richtungen zwischen Prenzlauer Promenade und Heinersdorfer Str. gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Sonnabend.

Köpenick: Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf der Müggelheimer Straße ist die Amtsstraße weiterhin Richtung Müggelheimer Straße ab Landjägerstr. gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Mitte: Wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen ist die Invalidenstr. weiterhin in Richtung Chausseestraße zwischen Friedrich-List-Ufer und Andreasufer nur einspurig befahrbar. Mit Staus während des Berufsverkehrs ist bis Anfang Dezember zu rechnen.

Wetter

Uns erwartet ein freundlicher und trockener Tag mit viel Sonnenschein. Nur in den Morgenstunden ist es noch stellenweise neblig. Der Wind weht schwach aus Ost. Die Temperaturen erreichen Werte um 22 Grad.

