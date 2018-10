Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Auf der Karl-Marx-Allee kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall an einer Ampel.

Berlin. Am Dienstagnachmittag ist es in Berlin-Friedrichshain zu einem Unfall gekommen. In der Karl-Marx-Allee fuhr ein Auto auf ein anderes an der Ampel auf.

Die Polizei und die Feuerwehr waren vor Ort.

Foto: Peise

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie lehnten aber den Transport in ein Krankenhaus ab.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

