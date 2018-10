Fahrerflucht nach Autounfall: Jugendlicher verletzt

Tiergarten. Am Montagnachmittag verletzte ein Autofahrer einen Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Tiergarten schwer und beging Fahrerflucht. Gegen 16.15 Uhr überquerte ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad die Potsdamer Straße in Höhe der Bissingzeile. Als der Jugendliche den Mittelstreifen erreichte, erfasste ein Auto das Hinterrad seines Mountainbikes.

Der Fahrradfahrer stürzte und brach sich mehrere Knochen. Der Fahrer des Audis, der in Richtung Kurfürstenstraße unterwegs gewesen war, stieg aus, erkundigte sich nach dem Befinden des Unfallopfers und flüchtete dann mit seinem Auto.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise geben?

Wer hat das Auto und/oder dessen Fahrer gesehen und kann Angaben machen?

Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 in der Invalidenstraße 57 in 10557 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-372351 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder (030) 4664-372800 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

( bm )