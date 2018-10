Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 16. Oktober, in Berlin

Berlin. Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest: In der Nacht zu Dienstag haben Polizisten die Insassen eines verdächtigen Fahrzeugs an der Edisonstraße in Oberschöneweide kontrolliert. Nachdem die Beamten das Fahrzeug stoppen konnten, rannte der Fahrer sofort weg. Der Beifahrer konnte festgenommen werden. Offenbar war der Kontrolle ein Diebstahl vorausgegangen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden Werkzeuge und Baumaschinen sichergestellt. Das Auto der Männer wurde beschlagnahmt. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar.

Eine Person bei Wohnungsbrand verletzt: Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in Neukölln verletzt worden. Die Person kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen brannten am frühen Dienstagmorgen Einrichtungsgegenstände im Schlafzimmer einer Wohnung an der Neckarstraße, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Rund 26 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Flammen griffen nicht auf andere Wohnungen über. Wie es zu dem Feuer kam, war noch unklar. Ob es sich bei dem verletzten Menschen um den Mieter oder die Mieterin der Wohnung handelt, konnte die Feuerwehr am Morgen noch nicht sagen. Auch die Schwere der Verletzung sowie die Identität waren noch nicht bekannt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Mitte: Aufgrund eines Kraneinsatzes ist die Torstraße ab ca. 6 Uhr zwischen Novalisstraße und Borsigstraße in beiden Richtungen auf jeweils einen Fahrstreifen verengt. Die Arbeiten dauern bis Mittwochabend an.

Moabit: Ab ca. 7 Uhr ist die Perleberger Straße Richtung Fennstraße zwischen Stromstraße und Lübecker Straße gesperrt. Der Radverkehr wird über den Gehweg geführt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember.

Tiergarten: In der Zeit von 21 bis 24 Uhr ist der Tiergartentunnel für eine Feuerwehrgroßübung gesperrt.

Friedrichshain: Ab ca. 17 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Wetter

Sonnenschein und Wolken wechseln sich ab, und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 20 und 22 Grad. Der Wind weht schwach aus Südost. Nachts kühlt sich die Luft auf 12 bis 7 Grad ab.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell