Fahrer rast mit Tempo 142 statt 80 über die Berliner Stadtautobahn A100

Polizeibeamte hatten am Sonntagnachmittag auf der A 100 in Höhe Goerdelersteg eine Radaranlage angebracht. Vier Stunden wurde geblitzt.

Berlin. Die Polizei hat einen Raser auf der Stadtautobahn A 100 in Berlin-Charlottenburg gestoppt. Der Autofahrer war am Sonntagabend mit Tempo 142 unterwegs, erlaubt waren an der Stelle in Höhe Goerdelersteg 80 Kilometer pro Stunde. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Polizeibeamte hatten am Sonntagnachmittag auf der A 100 in Höhe Goerdelersteg eine Radaranlage angebracht. In einem Messzeitraum von vier Stunden passierten 8200 Fahrzeuge diese Stelle, davon waren 940 zu schnell.

( dpa )