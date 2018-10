Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag, 15. Oktober, in Berlin

Mann von Auto angefahren und schwer verletzt: Beim Versuch einen Linienbus zu erreichen, ist ein 18 Jahre alter Mann in Lankwitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kletterte der 18-Jährige am Sonntagabend über eine Fußgängerabsperrung, um die Fahrbahn der Gallwitzallee zu überqueren, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Beim Überqueren der Straße wurde der junge Mann von dem Wagen einer 24-jährigen Autofahrerin erfasst. Der 18-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 24-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Verkehr

S7: Bis Freitag, von 9 bis 15.30 Uhr, zw. Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof unterbrochen (SEV). S2: Bis Freitag, jeweils von 9 bis 15 Uhr, zw. Blankenburg und Karow unterbrochen (SEV).

Tram M13, M12: Ab 4.30 Uhr bis 19. November veränderte Strecken, Buslinie 156 auf anderer Route ab Hamburger Platz.

Staustellen

Kreuzberg: Bis Ende Dezember auf der Kottbusser Str. Richtung Hermannplatz nur ein Fahrstreifen vor Kohlfurter Str.

Weißensee: Wegen Gleisbauarbeiten ab 4 Uhr auf der Prenzlauer Promenade stadtauswärts nur ein Fahrstreifen. Die Langhansstraße ist bis Sonnabend­abend zwischen Prenzlauer Promenade und Heinersdorfer Straße gesperrt.

Moabit: Auf der Turmstraße ab 8 Uhr bis Ende Dezember nur ein Fahrstreifen Richtung Stromstraße zwischen Beusselstraße und Gotzkowskystraße.

Siemensstadt: Auf der Bernauer Straße/Gartenfelder Straße beginnen erneut Bauarbeiten. In Höhe Tegeler Brücke regelt ab ca. 12 Uhr eine Baustellenampel den Verkehr. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Wetter

Die Sonne verwöhnt uns, nur selten tauchen einige lockere Wolkenfelder am Himmel auf. Es bleibt überall trocken. Der Wind weht schwach aus Südost. Es wird bis zu 24 Grad warm. Am Dienstag wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, und es ist überwiegend trocken, dann bei bis zu 23 Grad. Am Mittwoch scheint häufig die Sonne, nur hier und da ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber. Es bleibt trocken. Es werden 22 Grad erreicht.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( seg )