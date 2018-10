Gewalt in Berlin

Am Walther-Schreiber-Platz ist am Sonntagmorgen offenbar eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen eskaliert. Einer der Beteiligten zückte ein Messer und verletzte einen Jungen schwer. Laut "BZ" ereignete sich der Übergriff an der Bushaltestelle Forum Steglitz. Die Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost den Vorfall.

Der Teenager habe im Krankenhaus einer Not-Operation unterzogen werden müssen. Lebensgefahr bestehe nicht.

