Brände Feuer bei Holzhandel-Firma in Spremberg

Spremberg. Auf dem Gelände einer Holzhandel-Firma in Spremberg (Spree-Neiße) hat es gebrannt. In der Nacht zum Sonntag standen zwei Lastwagen und ein Hackschnitzelhaufen in Flammen, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Warum es brannte, war noch unklar.

Die Feuerwehr löschte die Flammen binnen rund drei Stunden und verhinderte, dass sie auf eine angrenzende Halle übergriffen. Der Einsatz war um 2.40 Uhr beendet.

( dpa )