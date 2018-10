Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag, 14. Oktober, in Berlin

Mann mit Bierflasche geschlagen: Heftige Auseinandersetzung auf dem U-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain: Zwei Personengruppen stritten miteinander, mehrere junge Männer gingen auf einen Mann los, schlugen ihm im Bahnhof eine Bierflasche ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass Blut gegen einen im Bahnhof stehenden U-Bahnzug spritzte. Dann liefen die Beteiligten davon. Laut Polizei lief der Verletzte den mutmaßlichen Tätern hinterher, die Warschauer Straße hinab in Richtung Mühlenstraße zur East Side Gallery. Dort kam es nach Informationen der Berliner Morgenpost vor der Diskothek Pirates erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eintreffende Polizisten nahmen zwei Männer fest. Der Verletzte kam nach ersten Informationen von vor Ort mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte, hatte sich der Streit offenbar bereits im Zug entwickelt. Am Bahnhof Warschauer Straße eskalierte dann die Situation.

Verkehr

S8 und S46: Von 15.30 Uhr bis Montagmorgen, 1.30 Uhr ist der S-Bahnverkehr zwischen Grünau und Adlershof eingestellt. Es fahren Busse als Ersatz.

Staustellen

Charlottenburg, Tiergarten: Wegen einer Laufveranstaltung wird der Spandauer Damm zwischen Kaiser-Friedrich-Straße und Schloßstraße von 9 bis 13.30 Uhr gesperrt, jeweils 30 Minuten vor den ersten Läufern. Nach Durchgang des Lauffeldes wird die Sperrung aufgehoben. Streckenverlauf: Spandauer Damm - Otto-Suhr-Allee - Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni bis Großer Stern - Hofjägerallee - Stülerstraße - Katharina-Heinroth-Ufer - durch den Zoo Berlin zum Elefantentor - Budapester Straße - Kantstraße - Windscheid-straße - Sophie-Charlotte-Platz - Schloßstraße - Schloss Charlottenburg.

Charlottenburg: Die Wilmersdorfer Straße ist von 7 bis 17 Uhr zw. Bismarckstr. und Spielhagenstr. gesperrt.

Treptow: Für eine Kundgebung ist die Kreuzung Puschkinallee/Elsenstraße von 15 bis ca. 16.30 Uhr gesperrt.

Friedrichshain: Ab 12.30 Uhr ist wegen eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz Arena hohes Verkehrsaufkommen u.a. im Bereich Warschauer Str., Oberbaumbrücke u. Stralauer Allee möglich.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Volleyballspiels in der Max-Schmeling-Halle sind im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab 12 Uhr Behinderungen möglich.

Wetter

Die Sonne scheint von einem strahlend blauen Himmel. Ungewöhnlich warme 24 Grad werden erreicht. Der Wind weht mäßig aus Süd bis Südost. Nachts sinken die Temperaturen auf 13 bis 9 Grad. Morgen scheint häufig die Sonne, nur ab und zu ziehen ein paar Wolken vorüber. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. Am Dienstag verwöhnt uns die Sonne. Nur selten tauchen lockere Wolkenfelder am Himmel auf. Es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

( seg )