Flammen - Explosion auf Boot auf Zeuthener See

Am Sonnabendnachmittag gab es gleich zwei Bootsbrände

Berlin. Die Feuerwehr ist am Sonnabendnachmittag zu gleich zwei Bootsbränden ausgerückt.

Auf dem Zeuthener See hat ein Motorboot Feuer gefangen. Zeugen meldeten eine Explosion auf dem Boot, das anschließend in Flammen aufging, wie die Feuerwehr-Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Der Einsatz begann demnach gegen 15.30 Uhr. Nach derzeitigem Informationsstand gebe es keine Verletzten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Durch den Zeuthener See verläuft die Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg.

#Brand #Schmöckwitz Update

Auf dem Zeuthener See stand ein Sportboot im Vollbrand. Die Lage ist übersichtlich. Gute Zusammenarbeit zwischen allen eingesetzten Kräften aus Berlin und Brandenburg (Eichwalde). #ASB #FF #BF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 13, 2018

Ungefähr zeitgleich wurde die Feuerwehr auch zu einem brennenden Motorboot in der Nähe der Minna-Todenhagen-Brücke in Rummelsburg gerufen. Auf dem Boot entstand ein Kabelbrand, wie es auf Twitter hieß. Verletzt wurde niemand.

#Brand #Rummelsburg Update

Auf dem Sportboot unterhalb der Mina–Todenhagen–Brücke mussten wir einen Kabelbrand löschen. Es wurde niemand verletzt. Die #FF Oberschöneweide war schnell vor Ort. #ESTUK #wirrettenberlin — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 13, 2018

