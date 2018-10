13-Jährige von Auto erfasst: Schwere Kopfverletzungen

Das Mädchen lief am Freitag in der Drakestraße in Lichterfelde hinter einem haltenden Linienbus auf die Straße.

Berlin. Eine 13-Jährige ist in Berlin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Das Mädchen lief am Freitag in der Drakestraße in Lichterfelde hinter einem haltenden Linienbus auf die Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 33 Jahre alte Autofahrerin begann noch zu bremsen, der Wagen erfasste aber dennoch das Mädchen. Mit schweren Kopfverletzungen kam es in eine Klinik.

Mehr Polizeimeldungen:

Gewaltdelikte in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Frau betritt Wohnung der Eltern und trifft auf Einbrecher

Mann am Pfandautomat rassistisch beleidigt und bedroht

( dpa )