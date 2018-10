Auto überrollt Vierjährige: Schwer verletzt in Klinik

Ein Pkw ist am Freitag in Gesundbrunnen über die Beine eines Mädchens gerollt, nachdem es auf die Straße gelaufen war.

Berlin. Ein Auto hat in Berlin ein vier Jahre altes Mädchen überrollt und schwer verletzt. Der Wagen fuhr am Freitag in Gesundbrunnen über die Beine des Kindes, nachdem es zwischen geparkten Autos auf die Koloniestraße gelaufen war, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Vierjährige wurde in einer Klinik operiert. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Der 48 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

( dpa )