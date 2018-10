Frau betritt Wohnung der Eltern und trifft auf Einbrecher

Ein mutmaßlicher Einbrecher wurde am Freitagabend in Marienfelde festgenommen. Eine 29-Jährige betrat gegen 19.30 Uhr die Wohnung der Eltern in der Hildburghauser Straße und stieß dort auf einen ihr unbekannten Mann. Dieser flüchtete daraufhin über den Balkon. Der Lebensgefährte der Frau nahm die Verfolgung auf. Zwei weitere Zeugen, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, kamen ihm zur Hilfe, so dass es ihnen gelang, den Mann in der Friedenfelser Straße zu stellen und bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich gerufenen Polizei festzuhalten.

Die Beamten nahmen den 39-Jährigen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchs vorlag, fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei. Er hatte Schmuck aus der Wohnung an sich genommen, welches der Eigentümerin wieder ausgehändigt wurde.

( BM )