Kia rast auf Landstraße ungebremst gegen Baum

Auf der Straße L75 zwischen Brusendorf und Mittenwalde kam in der Nacht zu Sonnabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam gegen 3.40 Uhr ein Kia Ceed nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls ließ den Wagen drehen, sodass das Fahrzeug in der entgegengesetzten Richtung auf einem Acker zum Stillstand kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer aus dem Wrack herausschneiden.

Auch der Hubschrauber Christoph Berlin wurde an die Unfallstelle gerufen. Nachdem der verunglückte Mann in einem Rettungswagen transportfähig gemacht wurde, konnte er mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Fahrzeugteile lagen weit verstreut und sind noch über 50 Meter weit entfernt gefunden worden.

