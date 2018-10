Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Schlägerei zwischen mehreren Männern an Warschauer Straße: Auf dem S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, die sich zu einer Schlägerei entwickelte. Die Polizei rückte mit mehreren Funkwagen an. Beim Eingreifen der Einsatzkräfte leisteten zwei Personen erheblichen Widerstand. Sie wurden festgenommen.

Kanister mit Substanz an der A10 entdeckt: Feuerwehr-Einsatz: An der Autobahn A10 nahe dem Autobahndreieck Barnim wurden in einer Senke mehrere Kanister mit einer stark riechenden Substanz entdeckt. Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften an. Feuerwehrleute in Vollschutzanzügen bargen die Kanister. Nun prüfen Spezialisten, um was für Stoffe es sich bei dem Inhalt der Kanister genau handelt. Zudem hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Taxi stößt in Friedrichshain mit Mercedes zusammen: An der Kreuzung Stralauer Allee Ecke Elsenbrücke kam es am Sonnabend in den Morgenstunden zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Pkw. Eine Person erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Verkehr

Tram 60: Von ca. 8 bis 15 Uhr muss der Fürstenwalder Damm zwischen Hirschgarten und Bölschestraße für Baumschnittarbeiten gesperrt werden. Die Linie 60 fährt zu den üblichen Endzielen, wird aber zwischen Müggelseedamm/Bölschestraße und Hirschgarten über Müggelseedamm umgeleitet. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet und fährt zwischen Altes Wasserwerk und Hirschgarten.

Staustellen

S3: Bis 15. Oktober 1.30 Uhr zwischen Rummelsburg und Spandau unterbrochen. Zwischen Rummelsburg und Ostkreuz ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Ostkreuz und Spandau die S-Bahnlinien S5, S7 sowie S9 (mit Umsteigen in Warschauer Straße).

S5, S7, S75: Bis 15. Oktober 1.30 Uhr zwischen Lichtenberg und Ostkreuz unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Lichtenberg und Alexanderplatz auch die Linie U5.

Tram M6, M16: Ab 5.20 Uhr bis Montag, ca. 3.20 Uhr, zwischen Jan-Petersen-Str. und Hohenschönhauser Straße/Weißenseer Weg unterbrochen (SEV).

Staustellen

Westend: Wegen der Pyronale auf dem Maifeld kann es ab 18 Uhr im Bereich Olympiastadion zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird empfohlen, U- und S-Bahn zu benutzen.

Wetter

Die Sonne verwöhnt uns, nur selten tauchen einige lockere Wolkenfelder am Himmel auf. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen erreichen für Mitte Oktober sehr warme Werte zwischen 23 und 25 Grad. Der Wind frischt tagsüber allmählich etwas auf und kommt aus Südost. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft allmählich auf 11 bis 9 Grad ab. Am Sonntag scheint die Sonne erneut von einem strahlend blauen Himmel. Es bleibt weiterhin warm. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 22 bis 24 Grad.

