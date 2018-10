Kanister mit Substanz an der A10 entdeckt: Feuerwehr-Einsatz

Einsatzkräfte in Schutzanzügen an der Fundstelle der Kanister

An der Autobahn A10 nahe dem Autobahndreieck Barnim wurden in einer Senke mehrere Kanister mit einer stark riechenden Substanz entdeckt. Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften an. Feuerwehrleute in Vollschutzanzügen bargen die Kanister. Nun prüfen Spezialisten, um was für Stoffe es sich bei dem Inhalt der Kanister genau handelt. Zudem hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

( seg )