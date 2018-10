Rettungskräfte an der Unfallstelle an der Kreuzung Stralauer Allee und Elsenbrücke

An der Kreuzung Stralauer Allee Ecke Elsenbrücke kam es am Sonnabend in den Morgenstunden zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Pkw. Eine Person erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

( seg )