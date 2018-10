Die Polizei mit großem Aufgebot an der Warschauer Straße

Gewalt in Berlin

Gewalt in Berlin Schlägerei zwischen mehreren Männern an Warschauer Straße

Auf dem S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, die sich zu einer Schlägerei entwickelte. Die Polizei rückte mit mehreren Funkwagen an.

Beim Eingreifen der Einsatzkräfte leisteten zwei Personen erheblichen Widerstand. Sie wurden festgenommen.

( seg )