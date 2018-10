BMW-Fahrer mit Tempo 150 statt 80 auf Stadtautobahn gemessen

Mit 150 statt erlaubten 80 Stundenkilometern war in der Nacht zu Freitag ein BMW-Fahrer auf der Stadtautobahn in Neukölln unterwegs. Das ergab eine Geschwindigkeitsmessung gegen 2.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Späth- und Stubenrauchstraße, Fahrtrichtung Süden. Autobahnpolizisten hielten den 39 Jahre alten Fahrer an der Anschlussstelle Stubenrauchstraße an und konfrontierten ihn mit seinem Verstoß.

Der Mann muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 960 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

( seg )