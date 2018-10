In der Mommsenstraße gibt es derzeit einen Polizeieinsatz

Am Donnerstag wurden in der Mommsenstraße zwei Personen tot aufgefunden. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Mordkommission vor Ort Mann vom Dach gestürzt - zweite Leiche in Wohnung gefunden

Berlin. Polizeieinsatz in Charlottenburg: In der Mommsenstraße Ecke Leibnitzstraße ist am Donnerstagabend ein Mann vom Dach eines Wohnhauses gestürzt und tödlich verletzt worden. Rettungskräfte hätten gegen 17 Uhr vergeblich versucht, ihm zu helfen, er starb vor Ort. Zeugen hätten ihn fallen sehen - wie es zu dem Sturz kam, war offen. Auch zur Identität der Opfer gab es keine Angaben.

Die Mordkommission ermittelt aktuell

Foto: Thomas Peise

Auch eine weitere leblose Person wurde in einer Wohnung eines Hinterhauses gefunden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, weise die Person äußerliche Verletzungen auf. Es bestehe daher der Verdacht eines Tötungsdelikts.

Die Männer wurden gegen 17 Uhr gefunden

Foto: Thomas Peise

Nun werde geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Fällen bestehe, sagte die Polizeisprecherin. Ermittler der Mordkommission befragten Zeugen vor Ort und sicherten Spuren.

( BM )