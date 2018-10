Drei Verletzte bei Unfall mit Auto und Transporter

Drei Personen wurden bei diesem Unfall in Lichterfelde verletzt

In Lichterfelde ist ein Pkw mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Es gab mehrere Verletzte.

Berlin. An der Osdorfer Straße in Lichterfelde ist es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto stieß mit einem Kleintransporter zusammen. Die Front des Pkw wurde dabei stark zerstößt.

Drei Menschen wurden verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

