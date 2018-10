Überfall in Friedrichshain: Räuber mit Schusswaffe gesucht

Berlin. Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Räuber.

Der Mann soll zwischen dem 26. Und 28. Juli 2018 in Friedrichshain insgesamt sechs Raubtaten an Frauen begangen haben. Die Opfer wurden dabei mit einer Schusswaffe bedroht und dazu aufgefordert, Geld herauszurücken. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit dem Fahrrad. Die Taten wurden unter anderem in der Rochowstraße und auf der Modersohnbrücke begangen.

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinen Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei warnt außerdem:

Bitte treten Sie nicht selbständig an den Tatverdächtigen heran – er könnte bewaffnet sein!

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664-573100 (während der Bürodienstzeiten) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an dir5k31@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

Mehr Polizeimeldungen:

Motorradfahrer fährt auf Polizeifahrzeug auf

Auto im Märkischen Viertel ausgebrannt

Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

16 Autos gehen vor Mercedes-Autohaus in Flammen auf

( BM )