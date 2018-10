Auch SEK vor Ort: Räuber mit Schusswaffe identifiziert

Berlin. Der Unbekannte, der im Juli mehrere Frauen in Friedrichshain mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt hatte und seit Mittwoch mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera öffentlich gesucht wurde, ist am Sonnabendmorgen um 6 Uhr gemeinsam von der Polizei und einem Spezialeinsatzkommando (SEK) in der Erich-Kurz-Straße in Friedrichsfelde festgenommen worden. Die Bevölkerung hatte den Beamten zuvor Hinweise zum mutmaßlichen Täter gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wird der 36-Jährige nun einem Haftrichter vorgeführt.

Der Mann soll zwischen dem 26. Und 28. Juli 2018 in Friedrichshain insgesamt sechs Raubtaten an Frauen begangen haben. Die Opfer wurden dabei mit einer Schusswaffe bedroht und dazu aufgefordert, Geld herauszurücken. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit dem Fahrrad. Die Taten wurden unter anderem in der Rochowstraße und auf der Modersohnbrücke begangen.

( BM )