Fußgängerin wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Berlin. Beim Versuch, eine Straße zu überqueren, ist eine 71 Jahre alte Fußgängerin in Neu-Hohenschönhausen von einem Skoda erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die 71-Jährige am Dienstagabend über die Kreuzung Falkenberger Chaussee/Prendener Straße laufen, als sie vom Wagen einer linksabbiegenden 36-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Die Fußgängerin erlitt schwere Kopf- und Armverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )