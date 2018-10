Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 9. Oktober, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch, 10. Oktober, in Berlin

Autos völlig ausgebrannt: In der Nacht zu Mittwoch sind in der Gutenbergstraße in Charlottenburg zehn Autos komplett ausgebrannt. Die Fahrzeuge befanden sich auf einem Parkplatz vor dem Autohaus Mercedes Benz. Weitere Pkw wurden erheblich beschädigt. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, waren gegen 1 Uhr, als das Feuer ausbrach, insgesamt 20 Einsatzkräfte von den Wachen Moabit, Wilmersdorf, Ranke und Suarez vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten circa zwei Stunden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die genauen Hintergründe waren zunächst aber unklar. Betroffen waren nach Feuerwehrangaben ausschließlich Oberklassefahrzeuge.

Die Löscharbeiten dauerten circa zwei Stunden

Foto: Thomas Peise

Fußgängerin von Auto erfasst: Beim Versuch, eine Straße zu überqueren, ist eine 71 Jahre alte Fußgängerin in Neu-Hohenschönhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die 71-Jährige am Dienstagabend über die Kreuzung Falkenberger Chaussee/Prendener Straße laufen, als sie vom Wagen einer linksabbiegenden 37-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mitte: Rund um das Areal des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird eine Einbahnstraßenregelung über Mauerstr., Jägerstr. und Glinkastr. ab dem Nachmittag eingerichtet. Die Französische Str. ist in beiden Richtungen zw. Mauerstr. und Glinkastr. gesperrt. Die Behrenstr. ist wieder in beiden Richtungen befahrbar. Diese Verkehrsregelung bleibt vorauss. bis Mitte 2021 bestehen.

Friedrichshain: Ab ca. 18 Uhr ist aufgrund eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee zu erwarten.

Rudow: An der Kreuzung Stubenrauchstraße/Kanalstraße findet um 17.30 Uhr eine Mahnwache statt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Nur wenige Wolken werden erwartet, dafür umso mehr Sonnenschein. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Es wird bis zu 23 Grad warm.

