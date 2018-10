Überfall auf Optiker - Polizei sucht Täter mit Fotos

Berlin. Am 30. April 2018 hat sich in Spandau ein Raubüberfall ereignet. Gegen 16.40 Uhr betrat der gesuchte Mann ein Optikergeschäft an der Nonnendammallee. Nachdem er vorgab, eine Brille zu kaufen, ging der Mitarbeiter in einen anderen Raum, um sie einzupacken.

Der 67 Jahre alte Geschäftsinhaber, der sich ebenfalls in dem Raum befand, beobachtete über die Überwachungskamera den vermeintlichen Kunden, wie er sich zwei Brillen aus der Auslage nahm, sie einsteckte und den Laden verlassen wollte.

Der Inhaber stellte sich noch in den Weg, wurde aber dabei von dem Mann zweimal mit der Hand in das Gesicht geschlagen. Danach flüchtete dieser mit den Brillen aus dem Geschäft.

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kennt die abgebildete Person?

- Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Person machen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 an der Charlottenburger Chaussee 75, 13597 Berlin Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664- 273115 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

( BM )