Berlin-Spandau Autofahrt endet an Laternenmast

Hakenfelde. In der Nacht zu Dienstag ist ein 31 Jahre alter Autofahrer, vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, gegen drei geparkte Autos und zuletzt gegen einen Laternenmast geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr an der Niederneuendorfer Allee in Hakenfelde.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann Schlangenlinien fuhr und mehrmals von der Fahrbahn abkam. Nachdem die Fahrt an der Straßenlaterne endete, wurde der Mann in einem Krankenhaus untersucht und Blut abgenommen.

Der Autofahrer durfte danach seinen Weg fortsetzen, die Polizisten beschlagnahmten jedoch seinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an.

( bm )