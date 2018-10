Auto fährt in Tram: Eine Person wird verletzt

Berlin. Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Berlin-Oberschöneweide verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, war das Fahrzeug am Dienstagvormittag in der Straße An der Wuhlheide aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Straßenbahn gefahren. Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde eine Schwangere aus der Tram zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallhergang sowie zur verletzten Person waren noch keine Details bekannt.

( dpa )