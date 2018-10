Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag, 9. Oktober, in Berlin

Roller und Motorrad stoßen zusammen - junge Frau schwer verletzt: Eine 22 Jahre alte Rollerfahrerin ist bei einem Unfall in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Die junge Frau wollte mit ihrem Fahrzeug von der Danziger Straße links in die Prenzlauer Allee abbiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf der Kreuzung kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 36 Jahre alten Motorradfahrer. Beide stürzten. Die 22-Jährige wurde mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer und der Sozius der 22-Jährigen Rollerfahrerin blieben bei dem Unfall am Montagabend unverletzt.

Frau aus brennendem Zimmer gerettet: Die Berliner Feuerwehr hat Montagabend eine Frau aus einem brennenden Zimmer in Spandau gerettet. Die Verletzte sei daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Bei dem Brand im Ortsteil Falkenhagener Feld seien rund 20 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

Tram 60: Von ca. 8 bis 15 Uhr muss der Fürstenwalder Damm zwischen Hirschgarten und Bölschestraße für Baumschnittarbeiten gesperrt werden. Die Linie 60 fährt zu den üblichen Endzielen, wird aber zwischen Müggelseedamm/Bölschestraße und Hirschgarten über Müggelseedamm umgeleitet. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet und fährt zwischen Altes Wasserwerk und Hirschgarten.

Friedrichshain: Ab 7 Uhr ist die Frankfurter Allee (B1/B5) stadtauswärts zwischen Niederbarnimstraße und Mainzer Straße bis Ende Oktober für Bauarbeiten auf zwei Fahrstreifen verengt.

Altglienicke: Ab mittags ist die Rudower Straße in Richtung Bohnsdorf zwischen Wegedornstraße und Pfarrwöhrde wegen Arbeiten an Versorgungsleitungen bis voraussichtlich Juni 2019 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Der Fuß- und Radverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Wittenau: Auf der Hermsdorfer Straße ist zwischen Alt-Wittenau und Blomberger Weg in beiden Richtungen abwechselnd nur eine Spur freigegeben. Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage geregelt.

Bei einem Mix aus Sonne und einigen, zum Teil auch recht dichten, meist hohen Wolkenfeldern bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd. Nachts sinken die Temperaturen auf 10 bis 7 Grad. Am Mittwoch erwartet uns freundliches und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad. Am Donnerstag verwöhnt uns die Sonne. Nur selten tauchen Wolken am Himmel auf. Es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad.

