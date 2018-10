Polizei fasst einen der Ketchup-Trickbetrüger

Berlin. Bei der Suche nach den drei Tatverdächtigen der sogenannten Ketchupbande, die ihre Opfer erst mit der Soße beschmiert und beim Säubern anschließend bestohlen haben, wurde am Montag ein Mann gefasst. Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter während eines Diebstahls in einem Supermarkt in der Mark-Twain-Straße in Hellersdorf. Die beiden Frauen werden weiterhin gesucht.

Im Zeitraum vom 1. Dezember 2016 bis zum 30. November 2017 hatte das Trio insgesamt fünf Diebstähle in Gesundbrunnen, Tegel, Schmargendorf und Hellersdorf begangen.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Suche nach den zwei Tatverdächtigen und fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Personen machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-926200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

