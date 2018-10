In einem Wohnhaus in der Landsberger Allee brennt es derzeit (Archivbild)

In den Kellerräumen eines Wohnhauses in Fennpfuhl ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Kellerbrand 70 Einsatzkräfte: Feuer in Wohnhaus in der Landsberger Allee

Berlin. In einem Keller eines Hochhauses in der Landsberger Allee in Fennpfuhl ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, sind derzeit 70 Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen, die sich in drei Kellerverschlägen in dem elfgeschossigen Wohngebäude ausgebreitet haben, unter Kontrolle zu bringen. Die Bewohner des Hauses wurden bereits in Sicherheit gebracht und werden vom Rettungsdienst behandelt, heißt es laut Feuerwehr weiter.

#Update

Wir sind mit 70 Kräften vor Ort und haben zwei Einsatzabschnitte gebildet. Es brennen 3 Kellerverschläge in einem 11-geschossigen Wohngebäude. Die Bewohner des Hauses wurden durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht und werden rettungsdienstlich behandelt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 8, 2018

( BM )