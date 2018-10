Polizei stoppt illegales Autorennen und beschlagnahmt Autos

Nach einem Autorennen am Sonntag in Kreuzberg hat die Polizei den beiden Kontrahenten ihre Autos und Führerscheine abgenommen. Gegen 17 Uhr fielen einer Zivilstreife des Verkehrsdienstes zwei hochmotorisierte Fahrzeuge auf, die in der Karl-Marx-Straße in Fahrtrichtung Flughafenstraße nebeneinander an einer roten Ampel warteten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide BMW-Fahrer rasant an und beschleunigten stark. Beide Fahrzeuge hielten kurz darauf an der nächsten roten Ampel in der Reuterstraße. Die Fahrmanöver wiederholten sich einige Male, wobei die Fahrer sich immer wieder gegenseitig rasant überholten und die Motoren aufheulen ließen. Den Polizisten gelang es nunmehr in der Baerwaldstraße sich vor die dort wartenden Fahrzeuge zu setzen, um die beiden zu überprüfen.

Während sich der 26 Jahre alte Mietwagenfahrer reumütig zeigte, hatte sein „Gegner“ im Alter von 37 Jahren keine Einsicht. Auf richterliche Anordnung hin wurden den beiden die Führerscheine und auch die Fahrzeuge beschlagnahmt. Sie erwarten nun Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Autorennens.

( seg )