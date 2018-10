Motorrad angezündet: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht zu Montag sind in Charlottenburg mehrere Fahrzeuge durch Flammen beschädigt worden. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Berlin. In der Nacht zu Montag ist in Charlottenburg ein abgestelltes BMW-Motorrad komplett ausgebrannt. Die Flammen griffen auf andere Fahrzeuge über.

Gegen 2.20 Uhr bemerkte ein Zeuge das brennende Zweirad in der Schustehrusstraße und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Das Feuer weitete sich bereits aus. Ein VW brannte ebenfalls komplett aus, ein Mazda wurde an der Front beschädigt und ein in der Nähe stehendes Fahrrad durch die Flammen beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein weiterer Zeuge alarmierte ebenfalls die Feuerwehr, da in der benachbarten Nithackstraße eine Mülltonne brannte. Nun ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt und prüft, die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

( BM )