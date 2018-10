Über einen Tunnel brachen Anfang 2013 mehrere Täter in eine Bank in Steglitz ein. Die Polizei sucht nun mit neuem Bild einen der Täter.

Fahndung Tunnelraub in Bank: Polizei veröffentlicht neues Phantombild

Berlin. Die Polizei hat am Montag ein neues Phantombild eines Tatverdächtigen zum sogenannten „Tunneleinbruch“ von 2013 in eine Bank in Steglitz veröffentlicht. Laut eines Zeugen soll der Mann auf dem Bild den Spitznamen „Willi“ tragen und als möglicher Tunnelbauer bezeichnet werden.

Nähere Angaben zu dem Zeugen und zum Hintergrund der offenbar wieder in Gang gekommenen Ermittlungen wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage nicht machen. In dem Fall sucht die Polizei auch weiter nach einem zweiten Unbekannten, dessen Phantombild bereits vor Jahren erstmals veröffentlicht worden war.

Auch die Suche nach dem anderen Tatverdächtigen dauert an

Foto: Polizei Berlin

Im Januar 2013 hatten Einbrecher Schmuck und andere Wertgegenstände aus Schließfächern einer Volksbankfiliale in der Schloßstraße gestohlen. Zuvor hatten sie elf Monate lang den Tunnel gegraben, ausgehend von einer Tiefgarage. Damals war von einer Beute im Wert von zehn Millionen Euro die Rede. Seit Sommer 2015 ruhten die Ermittlungen. Bis dahin war die Polizei nach eigenen Angaben von damals 800 Hinweisen nachgegangen.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zu den Identitäten und/oder zu den Aufenthaltsorten der Personen machen?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts am Tempelhofer Damm 12 in 12101 Berlin-Tempelhof, unter der Telefonnummer (030) 4664-944321 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( BM/ dpa )