Polizei nimmt Handtaschenräuber fest

Ein 19-Jähriger hat eine Frau in Wilmersdorf überfallen, die ihren Hund ausführte. Sie nahm die Verfolgung des Täters auf.

Berlin. Polizeibeamte haben in der Nacht zu Montag in Wilmersdorf einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Gegen Mitternacht war eine Frau an der Pfalzburger Straße mit ihrem Hund unterwegs, als ihr von hinten jemand ihre Handtasche wegriss. Die 53-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Trotzdem nahm sie zunächst die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn dann aber.

Polizisten nahmen wenig später in der Nähe einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen fest, der für die Kriminalpolizei eingeliefert wurde.

( BM )