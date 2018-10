28-Jähriger mit Messer angegriffen - Not-Operation

In Neu-Hohenschönhausen gerieten zwei kleinere Personengruppe aneinander. Ein Mann schwebte nach einem Messerstich in Lebensgefahr.

Berlin. Bei einem Streit am frühen Sonntagmorgen ist ein 28 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Er gehört zu einer Gruppe von Personen, die gegen 6.30 Uhr an der Ribnitzer Straße mit mehreren anderen Männern in Streit geraten waren.

Nach einer Not-Operation soll der Zustand des Verletzten mittlerweile stabil sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen konnten unmittelbar nach der Auseinandersetzung einen Tatverdächtigen festhalten. Gegen den 34-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Festgenommene sollte noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

( BM )