Feuer in Wohnhaus in Wedding, Teilweise Sperrung Autobahn A100

Zwei Menschen bei Brand in Küche verletzt: Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Küche in Spandau verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, hatte am frühen Montagmorgen ein Topf mit heißem Fett in einer Wohnung in der Elstaler Straße gebrannt. Als die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. Ein Mensch erlitt schwere Brandverletzungen. Möglicherweise habe er versucht, dass heiße Fett mit Wasser zu löschen, vermutete die Feuerwehr. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine weiterer Mensch wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehr

S-Bahn

S1: In den beiden folgenden Nächten jeweils von 22 bis 1.30 Uhr ist die Linie zwischen Bornholmer Str. und Frohnau unterbrochen. Fahrgäste fahren bitte mit der S25 nach Schönholz und steigen dann in den EV mit Bussen um.

S2: Bis Freitag ist tgl. von 9 bis 15 Uhr der Zugverkehr zwischen Blankenburg und Karow unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Baustelle

A10 (östlicher Berliner Ring): Heute ab 8 Uhr bis 30. Oktober 2018 ist die Auffahrt Rüdersdorf in Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Verkehrsteilnehmer fahren bitte in der Gegenrichtung auf die A 10 auf und wenden an der Anschlussstelle Hellersdorf.

Biesdorf: Auf der Köpenicker Str. wird um 8 Uhr eine neue Baustelle eingerichtet. In Höhe Straubinger Str. gibt es für zwei Wochen nur einen gemeinsamen Fahrstreifen für beide Richtungen.

Wetter

Der Tag beginnt bei uns örtlich mit Nebel- oder Hochnebelfeldern. Sonst scheint aber die Sonne, und nur einige lockere Wolkenfelder ziehen vorüber. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 14 und 16 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Südost.

